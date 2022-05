Les négociations traînent depuis plusieurs mois mais cet après-midi, une dernière réunion a eu lieu entre les deux parties. Selon la Cadena Cope, relayée par Mundo Deportivo, Mateu Alemany, le directeur sportif du FC Barcelone, a rencontré Ivan de la Pena, l'agent de Gavi. La réunion a duré deux heures et un contrat a été rédigé. L'accord prévoit que le jeune Andalou augmente son salaire et engage son avenir au Camp Nou jusqu'à l'été 2027.

Un ultime rendez-vous pour Gavi

Une clause libératoire de 1 milliard d'euros sera incluse dans son contrat. Le désir de Gavi de rester à Barcelone sous les ordres de Xavi Hernandez a été clair dès le début des négociations, malgré l'intérêt sérieux d'autres clubs de l'élite européenne. Gavi a fait son entrée dans l'équipe première du FC Barcelone au début de la saison et a depuis fait 46 apparitions avec le club. Le jeune homme de 17 ans a obtenu six sélections en équipe nationale espagnole.