Six mois presque jour pour jour après sa dernière apparition en Liga (il est brièvement réapparu en janvier en Coupe du Roi), Ansu Fati est plus proche que jamais de réapparaitre dans le championnat espagnol. Gêné par des problèmes récurrents au niveau des ischio-jambiers, le prodige du FC Barcelone n'a pratiquement pas joué cette saison mais pourrait donc retrouver la compétition dimanche soir, à l'occasion de la réception de Majorque (21h, 34e journée). C'est ce qu'a laissé entendre son entraîneur.



En conférence de presse, Xavi est notamment revenu sur les efforts fournis à l'entraînement par son joueur, tout en soulignant que les dernières nouvelles étaient positives. "Les sensations sont très bonnes et il a notamment retrouvé de la vitesse dans ses sprints." L'entraîneur catalan pourrait ainsi offrir "au moins quelques minutes" de jeu à son attaquant de dix-neuf ans, d 'autant qu'un autre élément lui fera défaut.

Dembélé en souffrance

Ousmane Dembélé souffre effectivement d'une amygdalite, a indiqué Xavi. S'il ne devrait pas débuter la rencontre face à Majorque, Ansu Fati a donc toutes les raisons d'espérer et de croire qu'il va à nouveau jouer au football au sein de l'équipe première du FC Barcelone.