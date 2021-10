Barça : deux recrues visées cet hiver

La fenêtre d'été a été mouvementée pour le Barça, mais pas de la manière dont les supporters l'auraient souhaité. En dehors des arrivées libres prévues et du prêt tardif de Luuk de Jong, le Barça n'a connu que des départs. Des départs importants, aussi, avec Lionel Messi et Antoine Griezmann qui ont laissé l'équipe Blaugrana considérablement affaiblie. Mais selon Mundo Deportivo, le Barça a de beaux jours devant lui, et grâce aux économies réalisées jusqu'à présent, il est maintenant en mesure de faire des signatures en janvier.

Le Barça peut recruter

Selon ces informations, la star du RB Leipzig et de l'Espagne Dani Olmo reste en tête de la liste des cibles barcelonaises, tandis que Raheem Sterling de Manchester City est également une priorité. Les deux joueurs coûteraient probablement très cher au Barça, surtout en janvier, mais il pourrait y avoir d'autres options sur la table, comme un prêt en vue d'un contrat permanent, en particulier dans le cas de Sterling, qui n'a commencé que deux matchs de Premier League depuis le début de la saison.