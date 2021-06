Philippe Coutinho vit une période compliquée. Alors qu'il ne semble plus entrer dans les plans de Ronald Koeman au FC Barcelone, la direction du club catalan souhaiterait également s'en séparer afin de ne pas verser de clause supplémentaire à Liverpool, son ancien club.

Coutinho aimerait retrouver Klopp

D'après les informations de Sport, l'avenir du milieu offensif brésilien pourrait donc ne pas s'écrire en Catalogne. Si l'entraîneur néerlandais n'a jamais caché apprécier le Brésilien, les blaugrana aimeraient le prêter afin qu'il retrouve du temps de jeu et un prix plus raisonnable qu'aujourd'hui. Le natif de Rio de Janeiro était arrivé au Barça en 2019 pour 120 millions d'euros.



L'Inter Milan serait le plus intéressé à l'idée de faire venir Coutinho, qui a déjà évolué sous le maillot nerrazzurro entre 2008 et 2013. Sur ce dossier, les Italiens voient également la concurrence de plusieurs clubs anglais, dont Leicester City. De plus, le média espagnol affirme qu'il aimerait retrouver Klopp et retourner à Liverpool.