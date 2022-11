Barça : Ansu Fati impliqué dans un accident

L'attaquant du FC Barcelone Ansu Fati est en pleine forme après sa sélection dans l'équipe d'Espagne de Luis Enrique pour la Coupe du monde, mais il a été impliqué dans un incident effrayant dimanche. Le joueur de 20 ans essayait de garer sa voiture à Barcelone dimanche, lorsqu'il est entré en collision avec une moto. Sa voiture a ainsi heurté une moto qui passait, et le conducteur a été éjecté. L'attaquant de Barcelone n'a pas été blessé mais l'autre personne s'est cassée la cheville.

Fati s'en sort indemne

Fati a ensuite accompagné le motocycliste blessé à l'hôpital, où des tests ont confirmé la fracture, et lui a donné ses coordonnées afin de rester en contact , selon Cadena SER. Heureusement, il semble qu'il se rétablira complètement. Bien qu'Ansu n'ait pas été blessée, cela marque une période effrayante dans le calendrier pour de nombreux footballeurs avant la Coupe du monde, car ils cherchent à éviter les blessures bizarres. Le plus célèbre d'entre eux est Santi Canizares, qui devait être titulaire dans les buts espagnols lors de l'Euro 2004, mais qui, après avoir laissé tomber une bouteille d'aftershave sur son pied, s'est sectionné un tendon et a manqué le tournoi.