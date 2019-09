Héros de la spectaculaire victoire décrochée par le Barça face à Valence (5-2), Ansu Fati, auteur d’un but et d’une passe décisive, est entré dans les livres des records de la Liga.

Grâce à cette deuxième réalisation depuis le début de saison, le jeune attaquant catalan est en effet devenu le plus jeune joueur de l’histoire à compter deux buts. A 16 ans et 318 jours, il fait mieux qu’Iker Muniain, qui était âgé de 16 ans et 352 jours au moment d’inscrire son deuxième but.