Mi admiración como jugador, el compromiso con el deporte y profesionalidad a su edad. Suerte y mi apoyo para el balón de oro de 2021 @Benzema #balondeorobenzema #balondor #balondeoro

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 26, 2021

Nadal, un admirateur de longue date

Et un soutien de plus pour Benzema ! Après les footballeurs, les entraineurs et les journalistesLe tennisman Rafael Nadal vient de publier un message sur les réseaux sociaux dans lequel il a fait part de son immense estime envers le numéro 9 des Merengue. « Mon admiration pour ce qu'il est en tant que joueur, son engagement dans le sport et son professionnalisme à son âge. Bonne chance, et soutien pour le Ballon d'Or 2021, Benzema », a-t-il écrit.Si Nadal se positionne en faveur de l’attaquant français c’est aussi parce que c’est un grand fan du Real Madrid. Bien qu’étant le neveu d’un ancien joueur du Barça, en la personne de Miguel Angel Nadal,On l’a d’ailleurs souvent vu dans les tribunes de Bernabeu, lorsque la formation castillane dominait l’Europe sous les ordres d’Ancelotti ou Zinédine Zidane.La déclaration de celui qui compte 20 victoires en grand chelem ne devrait cependant pas avoir d’incidence sur le verdict pour cette prestigieuse récompense puisque les votes sont clos depuis dimanche dernier.