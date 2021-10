Une fois de plus buteur ce mardi lors de l'écrasant succès du Real Madrid face au Shakhtar Donetsk (5-0) en phase de poules de la Ligue des champions, Karim Benzema poursuit son chemin vers un potentiel Ballon d'Or. À un mois de la cérémonie (29 novembre), l'attaquant tricolore demeure l'un des favoris et ce n'est pas Didier Drogba qui dira le contraire.



Le consultant du Canal Football Club a justement évoqué le cas de l'ancien lyonnais. Interrogé sur les chances de ce dernier de soulever le trophée, Didier Drogba s'est montré positif : "Oui Karim a des chances. Je me reconnais un peu dans son état d'esprit. [...] C'est un travailleur, il a mûri. Ça se sent, ça se voit dans ses interviews et ça se voit aussi dans son jeu et dans sa manière d'évoluer sur le terrain."

"Potentiel Ballon d'Or"



Pour l'Ivoirien, Karim Benzema pourrait donc griller la politesse à Lionel Messi ou Robert Lewandowski et remporter son tout premier Ballon d'Or : "C'est maintenant un grand frère pour Kylian (Mbappé). Il a une responsabilité, il se sent investi et donc oui, c'est un potentiel Ballon d'Or."

