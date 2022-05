Deux jours après avoir cédé son titre de champion d'Espagne au Real Madrid, l'Atlético de Madrid a enfin l'occasion de se réjouir. Du moins sur le plan financier puisque le club rouge et blanc vient de s'offrir un contrat en or dans le cadre d'un changement de sponsor principal. Présent depuis sept saisons sur le ventre des hommes de Diego Simeone, le logo "Plus500" va céder sa place à celui de "WhaleFin", une plateforme de trading.



Ainsi que le confirme le site espagnol 2Playbook, relayé par AS, l'accord signé entre WhaleFin et l'Atlético de Madrid est tout simplement le plus gros contrat jamais validé par le club madrilène. À la clef, la somme moyenne de 42 millions d'euros distribuée chaque année, soit un total de 210 millions d'euros sur la durée du contrat (5 ans). C'est trois fois plus que ce qu'offrait Plus500.

Valorisation à 3 000 millions de dollars

A partir de la saison prochaine, Antoine Griezmann, Thomas Lemar et leurs partenaires auront droit à un maillot floqué d'une baleine, symbole de la plateforme contrôlée par Amber Group, fondée en 2017 par des dirigeants de Goldman Sachs, Morgan Stanley et Bloomberg, et basée à Hong-Kong. Celle-ci permet à ses utilisateurs de créer et de gérer leur propre portefeuille d'investissement basé sur les crypto-monnaies. WhaleFin est valorisé à 3 000 millions de dollars (plus de 2 853 millions d'euros).