Atlético: Simeone refuse de comparer Joao Felix et Cristiano Ronaldo

L'Atlético Madrid a réussi à prendre le meilleur sur une sélection des meilleurs joueurs de Major League Soccer avec notamment Ibrahimovic, Rooney, Schweinsteiger ou encore Vela (3-0). Entré à la 55e minute de jeu, Joao Felix s'est distingué avec un but et une passe décisive pour Diego Costa. Mais son entraîneur, Diego Simeone, ne veut surtout pas s'enflammer avant l'heure et ainsi accentuer la pression sur sa jeune pépite.

"La compétition n'a pas encore vraiment commencé. ON est en train de former un groupe. Et non, je ne vois pas Joao Felix comme Cristiano Ronaldo", a plaidé le "Cholo" en conférence de presse.