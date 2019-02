Atlético: Simeone prolonge jusqu'en 2022

Arrivé en 2011 chez les Colchoneros, Diego Simeone prolonge l'aventure sur le banc de l'Atlético jusqu'en 2022. Courtisé par l'Inter Milan, l'entraîneur argentin poursuit finalement son mandat dans la capitale espagnole pour deux saisons de plus, alors que son contrat s'achevait en 2020.

En huit ans passés au club, "El Cholo" compte à son actif un titre de champion d'Espagne (2014), une Coupe d'Espagne (2013), deux Ligues Europa (2012 et 2018), deux Supercoupes d'Europe (2012 et 2018) et deux finales perdues de Ligue des champions (2014 et 2016).