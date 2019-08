Atlético: Oblak encense Felix

Joao Felix a impressionné tout son monde depuis son arrivée à l'Atletico de Madrid.

Le prodige portugais de 19 ans, transféré pour 126 millions d'euros cet été, n'a pas tardé à se mettre en évidence lors de la pré-saison. Cinq matches, 3 buts, 4 passes décisives, des statistiques qui ont épaté les supporteurs, mais également le vestiaire des Colchoneros. Dans un entretien à LaLiga World, avant le début de la Liga, Jan Oblak a évoqué son coéquipier. "Nous sommes toujours en pré-saison, mais il est clair que Joao Félix a un immense talent. Avec un tel talent, il peut devenir un joueur formidable. Je suis sûr que c'est le bon endroit pour lui. Il va beaucoup progresser sous la direction de Diego Simeone et il apprendra beaucoup. Il ne fait aucun doute que c'est un prodige, et s'il continue comme ça, s'il s'entraîne dur et continue à jouer au niveau qu'il a démontré, il deviendra un joueur de classe mondiale, sans aucun doute", a-t-il déclaré.

Avec l'arrivée de Rodrigo Moreno, l'association des deux joueurs pourrait faire des étincelles dans les années à venir.