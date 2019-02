Atlético Madrid : T. Hernandez règle ses comptes

Si le choc au sommet entre le Real Madrid et le FC Barcelone constitue évidemment la principale affiche de la prochaine journée de Liga, le week-end sera également marqué par les retrouvailles entre Théo Hernandez et l’Atlético Madrid.

"Ils ne m’ont pas traité correctement."

Prêté à la Real Sociedad lors du dernier mercato estival, le défenseur tricolore est d’ailleurs revenu son départ pour le Real Madrid à l’été 2017, fustigeant l’attitude des dirigeants des Colchoneros. "Quand je suis parti en prêt à Alavés, je n’ai pas reçu la confiance que je méritais et c’est pourquoi j’ai décidé de partir. Je n’ai rien à prouver à l’Atletico. Je l’ai fait à l’époque et ils ne m’ont pas traité correctement. J’ai donc décidé d’aller au Real Madrid. Je suis habitué. Quand j’ai quitté l’Atletico pour le Real Madrid, j’ai été attaqué de tous les côtés", a-il ainsi expliqué à AS.