Atlético Madrid : Simeone prévient la concurrence

La saison dernière, l'Atlético Madrid a remporté la Liga au terme d'une saison époustouflante. Sous la houlette du coach argentin Diego Simeone, les Colchoneros ont coiffé le Real Madrid et le FC Barcelone au poteau pour s'imposer de fort belle manière et "El Cholo" ne se pose pas en victime pour la saison à venir.

"Ils ont toujours été supérieurs"



"Les gens pensent toujours que je revendique le statut de victime, mais il est vrai que le Real Madrid et Barcelone ont presque toujours été supérieurs, grâce à leurs effectifs. Mais cela ne veut pas dire que dans une année donnée, vous serez meilleurs. C'est arrivé en 2014, quand nous étions au-dessus. C'est arrivé en 2021. Nous avons été meilleurs, mais cela ne veut pas dire que nous sommes meilleurs aujourd'hui. Mais le Real Madrid et Barcelone savent qu'ils ne peuvent pas faire d'erreurs. Nous connaissons notre place et nous voulons nous améliorer, mais ce n'est pas de la victimisation. Chacun l'interprète comme il veut. La réalité est que le Real Madrid, Barcelone, Manchester United, le PSG, Manchester City, le Bayern... Ce sont les clubs historiques, mais ce n'est pas pour ça qu'ils gagneront toujours", a ainsi confié Simeone dans un entretien à Marca. Les géants de la Liga savent à quoi s'en tenir en vue de la saison prochaine.