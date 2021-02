Atlético Madrid: Moussa Dembélé positif au coronavirus

L'avant-centre, qui n'a pas encore fait ses débuts avec sa nouvelle équipe, est à l'isolement à son domicile. Trois autres joueurs de l'Atlético, actuellement en tête de la Liga avec dix points d'avance sur Barcelone et sur le Real Madrid, ont été contaminés ces derniers jours par le coronavirus: les ailiers Joao Félix et Yannick Carrasco et le défenseur Mario Hermoso.

Peu utilisé à Lyon, Moussa Dembélé, 24 ans, a été prêté jusqu'à la fin de la saison avec un double défi: faire son trou chez un cador espagnol de Ligue des champions et se faire une place chez les Bleus en vue de l'Euro (11 juin - 11 juillet)