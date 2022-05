La saison n'a pas été satisfaisante au Wanda Metropolitano. Entre l'incapacité à défendre son titre de l'année dernière et la pire performance défensive sous la direction de Diego Simeone, la campagne a été globalement décevante pour l'Atlético Madrid. A la veille du dernier match de la saison contre la Real Sociedad, Simeone l'a confirmé à Marca. "Je ne sors pas heureux de cette saison, pas du tout. Après avoir gagné la Liga, j'étais excité à l'idée d'essayer de répéter l'exploit. Mais le message est que nous devons apprendre. Les systèmes, je me suis aussi perdu entre deux endroits. J'aurais pu faire plus que ce que j'ai fait."

Simeone admet son erreur

Malgré un bon parcours en février et mars, alors qu'il affrontait les deux Manchester en Ligue des Champions, il y a du vrai dans l'idée que l'Atletico n'a pas réussi à trouver un système fixe cette saison. Une partie du problème est due aux blessures et aux transferts, mais si Simeone lui-même a des doutes sur son propre système, cela montre que l'Atlético doit d'abord déterminer exactement ce qu'il veut en termes de projet de jeu avant la saison à venir.