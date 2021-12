L'entourage de Joao Felix étudie les moyens d'essayer de convaincre l'Atlético de Madrid de lui offrir un départ, selon AS, bien que le club n'ait pas l'intention de le faire pour le moment. Les qualités de João Félix ne correspondent pas au style de jeu de Simeone et cela l'empêche de montrer ce qu'il a de mieux à offrir.

A quel prix ?



Le Golden Boy 2019 a rejoint l'Atlético en provenance de Benfica en tant que signature la plus chère de l'histoire du club. Mais avec l'Atlético, il n'a montré que des aperçus fugaces du grand joueur qu'il est. Plutôt que de développer ses talents, le style de Simeone l'a obligé à se concentrer sur des aspects qui l'ont empêché de jouer à son meilleur niveau. En plus de ce problème tactique, il a été victime de blessures tout au long de ses trois années à l'Atlético.



L'Atlético a payé 127 millions d'euros pour João Félix en 2019 et ne souhaite pas le laisser partir pour une somme inférieure à ce montant. Cependant, être éliminé de la Ligue des Champions dès la phase de groupes porterait un coup aux finances. La vente de l'as portugais, qui cherche à rejoindre un club où il pourra démontrer son potentiel, apporterait une manne bienvenue et compenserait les pertes éventuelles en cas d'élimination en Europe.