La gravité de leurs blessures est inconnue et les deux joueurs vont subir des évaluations avant une estimation précise de la durée de leur indisponibilité pour les Rojiblancos. Les deux joueurs sont des éléments clés de l'équipe de l'Atletico. Felix s'est révélé cette saison et a enfin commencé à montrer le genre de forme que l'on attendait de lui lorsqu'il a rejoint l'Atletico dans un transfert à gros budget, en provenance de Benfica à l'été 2019.

Felix en forme cette saison

Lemar est également un élément précieux de l'équipe de Diego Simeone. Les blessures arrivent à un moment important de la saison pour l'Atletico, car les Madrilènes ont beaucoup à jouer avant cette dernière ligne droite. Ils sont éliminés de la Ligue des Champions et de la Copa del Rey, mais doivent se battre pour finir dans les quatre premiers de la Liga. L'Atletico est actuellement quatrième, mais le Real Betis et la Real Sociedad le collent, respectivement cinquième et sixième.