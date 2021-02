Atlético : Enfin l’heure de Dembélé ?

"Il aura bientôt sa chance", avait assuré Diego Simeone fin janvier. Deux semaines après son arrivée à l’Atlético de Madrid, Moussa Dembélé, prêté par l’OL jusqu’à la fin de saison, venait de passer trois matchs consécutifs cloué sur le banc. Sauf qu’il n’a pas non plus pu effectuer ses grands débuts en Liga lors des trois matchs suivants, puisqu’il a été testé positif au Covid-19. Mais il pourrait enfin découvrir le championnat espagnol samedi après-midi (16h15), lors de la réception de Levante.



L’entraîneur argentin l’a confirmé vendredi en conférence de presse, après avoir annoncé le forfait de Yannick Carrasco, victime d’une blessure musculaire et douteux pour le huitième de finale aller de Ligue des champions contre Chelsea programmé mardi à Bucarest, et le retour de Thomas Lemar, de retour après avoir été lui aussi testé positif au coronavirus. "Dembélé sera peut-être là demain", a ainsi annoncé "El Cholo", qui ne pourra en revanche pas compter sur Hector Herrera (Covid-19) ni sur les suspendus Saul Niguez, Stefan Savic et Kieran Trippier.

5 matchs en 16 jours

L’attaquant français de 24 ans pourrait ainsi apporter de la fraîcheur dans les dernières minutes, et relayer un Luis Suarez meilleur buteur de la Liga (16 buts) qui enchaîne les matchs pleins. D’autant plus que les Colchoneros vont disputer face aux Blues de Thomas Tuchel leur cinquième rencontre en 16 jours. Toujours solides leaders de Liga, avec six points d’avance sur leurs voisins en Real et un match en moins, ils ont néanmoins concédé deux matchs nuls lors de leurs trois dernières sorties, dont un mercredi à Levante (1-1), à l’occasion d’un match en retard de la deuxième journée.



Forcément en manque de rythme, Dembélé ne devrait donc pas débuter au Wanda Metropolitano pour les retrouvailles avec l’autre club de Valence. Mais que ce soit samedi ou plus tard, il aura à cœur de se relancer, après une fin d’expérience lyonnaise compliquée. Rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants lyonnais, celui qui était systématiquement remplaçant l’été dernier lors de la reprise de la Ligue des champions, trouvant toutefois le moyen d’inscrire un doublé en un quart d’heure contre Manchester City, n’a disputé que 670 minutes en Ligue 1 en 16 matchs (6 titularisations) pour un but, avant de se casser le bras en fin d’année. Il espère donc un nouveau départ, et jouer un rôle dans cette fin de saison qui s’annonce passionnante pour l’Atlético.