Arrivé dans la capitale en provenance du FC Barcelone la saison dernière, il a permis aux Rojiblancos de remporter leur deuxième titre de champion sous la direction de Diego Simeone, sept ans après le premier. Cette saison n'a pas été aussi bonne - ses treize buts sont son plus faible total depuis qu'il est arrivé en Europe, mais on pourrait en dire autant d'une grande partie de l'équipe de l'Atletico de Madrid. Avant le dernier match à domicile de la saison de l'Atleti, Diego Simeone a confirmé non seulement que Suarez allait partir mais que c'était convenu depuis un certain temps, comme le rapporte Mundo Deportivo.

Grosse discussion Suarez Simeone

"J'ai eu une discussion avec Luis en novembre. Une longue discussion, dure, honnête, où les deux parties ont pu parler de ce qu'elles voyaient devant et dans le présent, de ce qui était nécessaire pour être compétitif et de ce qui était nécessaire de sa part. Depuis cette discussion jusqu'à aujourd'hui, chacun de sa position a respecté tout ce dont nous avons discuté et cela n'arrive pas souvent. Pour cette raison, je suis reconnaissant à Luis Suarez, parce que la saison dernière il a été formidable et cette année il continue à être notre buteur. Il jouera demain et à ceux qui se comportent comme Luis, je dis toujours 'chapeau'". L'Uruguayen quittera donc le Wanda Metropolitano la tête haute après sa victoire historique en championnat l'année dernière.