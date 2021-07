Atlético de Madrid : Cerezo ne ferme pas la porte au retour de Griezmann

"Dans le monde du football, tout est possible"

Mercredi, une information de la Cadena Cope évoquait un éventuel retour d'Antoine Griezmann du côté de l'Atlético de Madrid, club au sein duquel il a su se montrer performant dans le passé, parvenant notamment à remporter une Ligue Europa en 2018, avec un bilan de 133 buts en 257 matchs entre 2014 et 2019. Depuis, c'est connu, le champion du monde 2018 a rejoint le FC Barcelone et peine à s'intégrer pleinement dans l'effectif des Blaugrana.



Ce lundi, présent lors de la cérémonie des Platino Awards, Enrique Cezero a pris la parole. Si le possible retour de Griezmann sous les ordres de Diego Simeone serait une "agréable surprise", le dirigeant a expliqué ne pas être au courant des négociations éventuelles entre le Barça et l'Atlético. "Je n'en ai aucune idée, on ne m'a rien dit, je ne sais rien. Je ne sais pas comment se déroulent les négociations, je ne sais même pas s'il y en a, mais vous saurez bientôt. Dans le monde du football, tout est possible, mais dans le cas de Griezmann, je n'en ai aucune idée, je n'ai même pas demandé", a-t-il affirmé, dans des propos relatés par AS. Pour rappel, plongé dans une crise importante, le FC Barcelone doit nécessairement se séparer de certains joueurs afin de pouvoir prolonger le contrat de Messi, actuellement libre, et Griezmann est l'un des salaires les plus élevés de l'effectif dirigé par Ronald Koeman.