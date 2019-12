Arturo Vidal (Barça) porte plainte contre son propre club

Un litige entre un joueur et son club qui intervient dans un contexte compliquéArturo Vidal, en manque de temps de jeu à Barcelone et qui est convoité par l'Inter Milan , son employeur actuel, selon ABC. Le média espagnol rapporte en effet que le milieu chilien a lancé une procédure auprès de la LFP espagnolede la part du club catalan.L'origine du litige concerne entre autres une prime de participation. Une clause dans le contrat de Vidal stipulant qu'il devrait toucher un bonus en cas dans d'implication dans 60% des rencontres officielles des pensionnaires du Nou Camp.Le Barça ne veut rien savoir. Le joueur chilien, suivi également par la Juve, a reçu en tout 1.693.000 euros de primes, alors qu'il s'attendait à toucher 4.097.500 euros. Vidal sera-t-il encore à Barcelone après le mercato d'hiver ? On est en droit de se le demander...