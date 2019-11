Antoine Griezmann (FC Barcelone) : « Ce n’est pas l’endroit le plus facile »

Griezmann : "Je suis fier d'être au Barça"

Abidal : « Griezmann ? Il sait qu’il n’est pas à son niveau »

Recruté l’été dernier pour 120 M€, Antoine Griezmann (28 ans) n’est pas forcément à la fête pour ses débuts sous les couleurs du FC Barcelone, mais il en faut plus pour inquiéter l’attaquant international français. Interrogé par nos confrères de Téléfoot, l’ancien joueur de l’Atlético Madrid est revenu sur ses premiers avec les coéquipiers de Lionel Messi. « Ce n'était pas l'endroit le plus facile, a indiqué le champion du monde 2018.Mais, voilà, il faut travailler. Je suis fier de là où je suis. Voilà, il n’y a que le travail qui va payer. Prendre confiance en moi et ça ira tout seul. (…) Les objectifs pour 2020 ? Être un joueur important en club, avoir plus de minutes, plus de buts, plus de passes décisives, se qualifier en Ligue des Champions, être en haut en championnat. Être prêt pour la sélection en mars et être prêt pour l'Euro aussi. »« C’est un joueur avec lequel je parle beaucoup, a expliqué, de son côté, Eric Abidal, le directeur technique des Blaugrana, dans un entretien accordé à Sport. S’il le dit, c’est que c’est difficile de s’adapter. À l’Atlético Madrid, on ne joue pas pareil qu’au Barça. Ce sont des mouvements différents, il faut demander le ballon au bon moment. Mais c’est un joueur qui peut nous apporter énormément et il le sait. C’est un joueur qui peut apporter à l’entraîneur car il peut jouer dans différentes positions. C’est aussi un joueur qui nous apporte beaucoup défensivement. Il a des objectifs. Il est venu au Barça pour gagner la Ligue des Champions et tout gagner. Il sait qu’il n’est pas à son niveau, mais seul le travail peut t’y amener.Mais c’est vrai que tu dois savoir ce que tu dois faire en fonction de ta position. »