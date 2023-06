Ancelotti se montre cash sur l’avenir de Benzema et répond à la rumeur Kane

Le Real Madrid vit une fin de saison mouvementé. Si les Merengue n’ont plus rien à jouer en Liga, l’actualité s’est concentrée sur le futur de Karim Benzema. Alors qu’il semblait se dirigeait vers une saison supplémentaire en Espagne, le Ballon d’Or est ardemment courtisé par l’Arabie Saoudite, qui serait prêt à lui offrir un contrat de 200 millions d’euros sur deux saisons. A tel point que l’international français songerait de plus en plus à quitter la capitale pour rejoindre Cristiano Ronaldo. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a été interrogé à ce sujet et a démenti ces informations.

Ancelotti confiant pour Benzema

L’entraîneur italien assure que Karim Benzema sera encore présent la saison prochaine : « il est prêt à jouer. Il a encore un an de contrat et nous n'avons aucun doute à ce sujet. Il a raison, la réalité ce n'est pas internet. ». En cas de départ, le Real Madrid aurait fait d’Harry Kane sa priorité. Ancelotti n’a rien confirmé mais a encensé l’Anglais : « c'est un grand joueur, il faut respecter son club et Tottenham »