Ancelotti juge le Ballon d’Or de Messi

Lors de la dernière conférence de presse de Carlo Ancelotti, toutes les questions ne portaient pas sur le match à venir, mais sur le Ballon d'Or décerné lundi. La victoire de Leo Messi a suscité un vif débat, mais M. Ancelotti estime que le résultat doit être respecté, même s'il a souhaité que le Real Madrid remporte l'édition de l'année prochaine. "Il faut donner du crédit au résultat [du Ballon d'Or 2021]. Messi a gagné et reste un grand joueur. Et il n'y a rien à ajouter", a-t-il déclaré.

"Pour les joueurs, les récompenses individuelles sont importantes, mais s'ils ne le gagnent pas, ce n'est pas un problème. J'espère que l'année prochaine, un joueur du Real Madrid le gagnera. Benzema a fait une grande saison et a terminé quatrième. Il va continuer avec la motivation d'essayer d'être le premier." Interrogé sur la forme physique d'Eden Hazard, Ancelotti a donné des nouvelles positives. "Eden va bien et a effectué toute la séance d'entraînement avec l'équipe", a-t-il déclaré. "Il sera dans l'équipe [contre l'Athletic]. Il n'a pas eu de gêne musculaire, seulement une gastro-entérite. Rodrygo en a également souffert et n'est pas dans les meilleures conditions."