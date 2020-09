Messi a déjà balayé tous les doutes



Trois jours après avoir dominé le Gimnastic Tarragona, le FC Barcelone s’est encore imposé en amical ce mercredi. C’était face à Gérone cette fois (3-1), au stade Johann Cruyff.Il s’agit de ses deux premiers sous la direction de Ronald Koeman, le nouveau coach blaugrana, et aussi depuis qu’il a annoncé qu’il poursuivait son aventure avec le club.L’attaquant argentin a signé sa première réalisation juste avant la pause (45e). Le score était déjà de 1-0 après que Philippe Coutinho ait ouvert la marque en faveur des siens.Avec l’aide de l’arrête, le cuir a fini au fond et laissé le gardien adverse sans réaction. C’était une belle façon de signer son retour aux affaires.Le second but, Messi l’a mis six minutes après le retour des vestiaires. Cette fois, c’était du gauche et d’un tir soudain à l’entrée de la surface. Une autre exécution limpide, et qui a de quoi rassurer tous les supporters barcelonais concernant la forme de la Pulga alors que le premier match de Liga se présente dans une semaine. L’international albiceleste a ensuite pu quitter le terrain avec le sentiment du devoir accompli.Un présage d’une belle collaboration entre les deux hommes ? C’est dans le temps que se dessinera la réponse.