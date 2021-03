Allegri a rejeté le Real Madrid car il n'est « pas un clown »

Massimiliano Allegri a remporté plusieurs trophées lors de son passage à la Juventus et pourrait être une option si Andrea Pirlo est limogé à la suite de la sortie prématurée de la Ligue des Champions de l'équipe italienne. Mais Allegri aurait pu tout aussi bien se retrouver au Real Madrid. Si le technicien italien n'a pas travaillé comme entraîneur depuis qu'il a quitté la Juve il y a deux ans, ce n'est pas par manque d'offres.

"Je ne suis pas un clown"

Selon son ami proche Giovanni Galeone, Allegri a refusé le Real Madrid après avoir reçu des propositions de Chelsea et d'Arsenal. "La raison est simple", a expliqué Galeone sur Radio Kiss Kiss. «En raison de graves problèmes familiaux, il a dû dire« non » à certains grands clubs. Il a dit "non" à Chelsea, à Arsenal et au Real Madrid. Il a également refusé le PSG. Il a rejeté le Real Madrid parce qu'il avait précédemment refusé les autres clubs que j'ai mentionnés. Je lui ai demandé 'comment peux-tu refuser un club aussi grand?' et sa réponse m'a surpris. Il m'a dit : "Je ne suis pas un clown. Si je dis que je ne peux pas entraîner les autres clubs, je ne peux pas accepter une autre offre seulement 10 jours plus tard". Galeone précise néanmoins qu'Allegri est désormais "prêt à revenir dans un club de haut niveau." Avis aux amateurs...