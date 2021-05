Alfred Schreuder plus qu'un adjoint pour Koeman

Le FC Barcelone s'attaque à la dernière ligne droite de la Liga avec un absent de taille. Mais pas sur le terrain. Alors que le groupe convoqué pour le match à Valence est le même qu'à Grenade en milieu de semaine, c'est sur le banc blaugrana qu'il y aura du nouveau. Suspendu, Ronald Koeman va devoir prendre place dans les tribunes à Mestalla ce week-end et au Camp Nou contre l'Atlético Madrid le week-end prochain. A sa place, c'est son assistant Alfred Schreuder qui sera promu numéro 1. A 48 ans, le Néerlandais va suppléer son compatriote pour deux des matchs les plus importants de la saison barcelonaise. Une opportunité inattendue pour celui qui avait obtenu une place dans le staff de l'ancien sélectionneur des Pays-Bas grâce à une rencontre accidentelle pendant des vacances à Ibiza. Le coach de 48 ans est arrivé au Camp Nou en même temps que Ronald Koeman. Après plusieurs mois en tant que spécialiste tactique, celui qui est souvent resté dans l'ombre avec une tablette à la main pour analyser des séquences de jeu va se retrouver dans la lumière. L'adjoint va redevenir entraîneur principal le temps de deux matchs de Liga. Un moyen de faire parler de lui en Espagne pour autre chose que son expulsion après avoir célébré un but barcelonais devant le banc de Grenade pendant la prolongation du quart de finale de la Coupe du Roi en janvier dernier.

Alfred Schreuder a été l'adjoint de Julian Nagelsmann, Erik Ten Hag et Ronald Koeman

A l'étranger, l'ancien joueur s'est déjà fait un nom. L'an passé à cette même époque, Alfred Schreuder dirigeait ses derniers matchs à la tête d'Hoffenheim. En juin 2020, à quatre journées de la fin de la Bundesliga, il avait été renvoyé à cause d'une divergence d'opinions avec sa direction. Une fin brutale pour son deuxième passage dans le club basé à Sinsheim. Entre 2015 et 2018, le Néerlandais avait été l'adjoint de Julian Nagelsmann. Son séjour allemand avait été interrompu par un retour au pays. En 2018-2019, il avait été l'adjoint d'Erik Ten Hag à l'Ajax Amsterdam. L'ancien milieu de terrain qui a joué pour Waalwijk, le NAC Breda et le Feyenoord Rotterdam entre le début des années 1990 et sa retraite sportive en 2007 revenait alors sur les traces de ses premiers exploits. Après avoir appris le métier d'entraîneur avec un rôle d'adjoint à Twente pendant plusieurs saisons, Alfred Schreuder a été promu avant même l'obtention de la licence d'entraîneur délivrée par l'UEFA. En 2013, il avait été désigné pour prendre la relève de Steve McLaren mais était officiellement l'adjoint de Michel Jansen jusqu'en 2014 et une inversion des rôles qui lui a permis d'être réellement intronisé au poste de numéro 1 jusqu'à son licenciement en août 2015. Entraîneur principal dans l'âme, le quadragénaire va avoir l'occasion de renouer avec ce rôle dans un moment-clé de la saison du Barça.