Lors d’un entretien accordé au journal catalan La Vanguardia, Xavi a fait part de ses exigences pour revenir et prendre en mains le FC Barcelone. Avec franchise, l'ancien milieu de terrain évoque la direction blaugrana : "J’ai très envie de revenir, c’est une certitude. Je peux apporter quelque chose aux joueurs avec mon expérience d’entraîneur. Mais j’ai fait comprendre au Barça que je me voyais dans un projet qui part de zéro et dans lequel la prise de décisions serait mienne. (…) Un changement de direction nécessaire ? Je ne me cache pas. Je veux travailler avec des gens en qui j’ai confiance", a-t-il ainsi tonné, lui qui veut organiser son entourage et installer des collaborateurs proches.

Xavi ne veut pas de "toxicité" dans le vestiaire

"Il ne doit pas y avoir de choses toxiques à proximité du vestiaire. Je veux travailler avec des gens loyaux. Nous parlons de Carles Puyol, qui était capitaine, et Jordi Cruyff, un excellent homme d’affaires avec beaucoup d’expérience dans le secrétariat technique. C’est une structure horizontale, même si le dernier mot me reviendra", a encore exigé Xavi. Quid du président actuel, Josep Maria Bartomeu ? "L’identité du président ? Ce ne serait pas définitif, mais j’insiste pour une harmonie totale. Après, c’est un idéal, et je ne sais pas si on y arrivera… Moi, je n’ai rien contre personne. Je n’ai pas de mauvaise relation avec Bartomeu, et je m’entends bien avec Laporta ou Victor Font. Je suis avec tous ceux qui aiment bien le Barça". Le Barça sait donc désormais à quoi s'en tenir... Pour rappel, le club catalan avait contacté l'ancien international espagnol en janvier dernier avant d'enrôler Quique Setien.