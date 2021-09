L'ancien ailier du FC Barcelone se souvient d'avoir passé de bons moments lorsqu'il vivait en Catalogne et a souligné qu'il choisirait de s'installer en Espagne plutôt que de travailler en Angleterre pour un rôle éventuel de directeur sportif d'Arsenal. "A un certain moment, la chose est simple : soit je continue et reste ici à l'Ajax, soit nous repartons à l'étranger en famille", a déclaré Overmars dans une interview accordée à Ajax Life.

Overmars ne dit pas non

"J'ai laissé passer ce train six fois déjà. Les deux [Arsenal et Barcelone] sont des [options] intéressantes, mais je pense que ma famille choisirait l'Espagne. Nous étions très à l'aise là-bas et je pense que je choisirais Barcelone." Overmars a joué à Barcelone de la saison 2000/01 à la campagne 2003/04 mais n'a pas réussi à gagner de titres avec les Blaugrana en tant que joueur. Plus de chances comme dirigeant ?