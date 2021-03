Affaire Varane, tout est arrangé !

Et si Varane restait finalement ? Annoncé partant de la capitale espagnole, le Français aurait reçu une excellente nouvelle selon Marca. Ainsi, d'après cette source, le Real Madrid aurait entamé des négociations avec le défenseur tricolore sur un nouveau contrat. Le bail actuel du Français expire à l'été 2022 et les dirigeants merengue sont déterminés à conserver le défenseur français bien plus longtemps. Les pourparlers se déroulent bien et un accord devrait être conclu prochainement.

Varane peut encore beaucoup offrir

Varane, 27 ans, a rejoint le club il y a dix ans, choisi par Zinedine Zidane qui travaillait à l'époque en tant que directeur sportif du Real. De nombreux clubs européens de premier plan ont suivi de près les développements concernant le contrat de Varane. Le lier à un nouveau contrat anéantirait toute spéculation sur un départ et serait une excellente affaire pour Madrid. Affaire à suivre.