Samuel Umtiti serait partant du Barça lors de la fenêtre de transfert du mois prochain. Selon le journaliste Rudy Galetti, le joueur de 28 ans est l'une des options étudiées par l'AC Milan pour remplacer Simon Kjaer, qui risque d'être absent six mois après une rupture des ligaments du genou gauche.



Les Milanais considèrent Umtiti comme une alternative peu coûteuse à certains des autres joueurs qu'ils étudient, étant donné que le Français ne figure pas dans les plans du FC Barcelone. Umtiti est sous contrat avec les Catalans jusqu'au 30 juin 2023, mais étant donné qu'il ne joue plus et qu'il touche un salaire élevé, le Barça envisage de résilier son contrat.



Umtiti n'a pas joué une seule minute avec l'équipe première cette saison - sa dernière sortie avec les Blaugranas remonte au 22 mai 2021 lors de la victoire 0-1 contre Eibar à Ipurúa, où il est entré comme remplaçant en seconde période. Depuis lors, il a pratiquement disparu. Il n'était pas entré dans les plans de Ronald Koeman, qui a préféré associer Eric García et Piqué, et il n'a pas non plus réussi à impressionner Xavi, qui serait d'accord pour dire qu'il est temps pour lui de partir.