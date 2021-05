A Barcelone, déjà l'heure de tourner la page Koeman ?

Une Coupe du Roi et une place sur le podium de la Liga pourraient être insuffisantes pour sauver la tête de Ronald Koeman. "Les entraîneurs sont toujours remis en question. Je comprends qu'après notre deuxième période, il y ait des interrogations" reconnaissait même le natif de Zandaam après le nul concédé face à Levante (3-3) qui a enterré les espoirs de doublé Coupe-Championnat. Malgré une saison plus que correcte et un rôle dans la course au titre jusqu'à la 36eme journée, le FC Barcelone pourrait décider de se séparer de son entraîneur. Un an après son retour en Catalogne, le Néerlandais pourrait être prié de faire ses valises à en croire les médias ibériques.

Barcelone n'avait pas terminé la Liga avec aussi peu de points depuis 2008



Il faut dire que les limites défensives de son équipe qui n'a pas su franchir un cap, les trois matchs consécutifs sans victoire avant la dernière journée de Liga à Eibar et surtout un total de points qui sera inférieur à 80 points à la fin du championnat viennent ternir le bilan de l'entraîneur de 58 ans. Le Barça n'avait plus terminé le championnat d'Espagne avec aussi peu de points depuis 2007-2008. A l'époque, Frank Rijkaard en avait les frais pour que Pep Guardiola fasse entrer le club catalan dans une nouvelle ère. Et c'est exactement le même type de révolution que Joan Laporta, le nouveau président barcelonais, aurait l'intention de mener. L'institution blaugrana pourrait choisir de recruter un nouvel entraîneur pour définitivement tourner la page de la présidence Bartomeu et se tourner vers un avenir que l'on espère plus radieux du côté du Camp Nou.

Xavi, enfin prêt pour le banc barcelonais ?



Hansi Flick pour apporter un peu de pragmatisme, Francisco Javier Garcia Pimienta, l'entraîneur de la réserve pour faire des économies, mais surtout Xavi qui fait ses preuves avec Al-Sadd sont les pistes les plus sérieuses pour l'après-Koeman. Ce dernier est régulièrement annoncé sur le banc barcelonais pour entamer un nouveau cycle et remettre les préceptes de Pep Guardiola au centre du projet de jeu catalan. Deux ans après ses débuts en tant qu'entraîneur à la tête du club qatari, l'ancien milieu de terrain qui reste sur un doublé coupe-championnat semble enfin avoir le bagage nécessaire pour aider le Barça à entrer dans une nouvelle ère. Ce que Ronald Koeman n'a pas su faire.