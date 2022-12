20 ans après, Sergio Busquets va quitter le FC Barcelone cet été !

Sergio Busquets va d'une décision forte à une autre ! Après avoir annoncé qu'il prenait sa retraite internationale à la suite de l'élimination de l'Espagne dès les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, le milieu défensif aurait pris la décision de quitter le FC Barcelone l'été prochain. C'est en tout cas ce que révèle le MundoDeportivo dans son édition du jour.

Après une vingtaine d'années passées au sein du club catalan, le numéro 5 emblématique des Blaugrana va finalement aller voir ailleurs la saison prochaine. Le journal espagnol explique que Busquets a pris le temps de réfléchir à son avenir après le Mondial au Qatar, et qu'il serait venu à la conclusion de tourner la page. Un départ vers un club plus exotique semble approprié pour le joueur de 34 ans. L'Inter Miami avait notamment coché son nom afin de séduire Lionel Messi, ancien coéquipier et ami de Sergio Busquets. Un coup dur pour Xavi, qui n'a jamais caché sa volonté de conserver son numéro 5 cette saison et celle à venir.