Riner sera à Tashkent début mars

Vainqueur du Masters de Doha le 13 janvier dernier, Teddy Riner va de nouveau tenter de s’imposer et de grimper au classement mondial à l’occasion du Grand Slam de Tashkent, qui aura lieu du 5 au 7 mars. Le double champion olympique, âgé de 31 ans, fait en effet partie de la sélection dévoilée ce jeudi par la Fédération française de judo pour participer au tournoi ouzbek, dans la catégorie des +100kg. Riner, battu dès le troisième tour du tournoi de Paris par le Japonais Kokoro Kageura le 9 février 2020 après neuf ans d’invincibilité, n’avait ensuite pas pu concourir en raison de la pandémie de coronavirus. Il avait fait son retour à la compétition à Doha, délesté de 26 kilos, où il s’était imposé aux pénalités en finale contre le Russe Inal Tasoev. Une victoire qui lui a permis de grimper au treizième rang mondial, ce qui a son importance puisque le tableau des Jeux Olympiques (s’ils ont lieu…) sera défini en fonction du classement. En Ouzbékistan, le sociétaire du PSG Judo sera accompagné de Luka Mkheidze en -60kg, Guillaume Chaine en -73kg, Nicolas Chilard et Alpha Djalo en -81kg et Alexandre Iddir en -100kg.

Les Bleu(e)s également à Tel Aviv et Antalya

Du 18 au 20 février, aura lieu le Grand Slam de Tel Aviv avec, pour représenter la France, Shirine Boukli et Mélanie Clément en -48kg, Astride Gneto en -52kg, Sarah-Léonie Cysique en -57kg, Marie-Ève Gahié et Margaux Pinot en -70kg, Fanny-Estelle Posvite et Audrey Tcheuméo en -78kg et Romane Dicko en +78kg, Kilian Le Blouch en -66kg, Guillaume Chaine en -73kg, Nicolas Chilard en -81kg et Aurélien Diesse en -90kg. Enfin, lors du Grand Slam d’Antalya du 1er au 3 avril, ce sont Luka Mkheidze et Walide Khyar (sous réserve d'avis médical) qui défendront les couleurs françaises en -60kg, Kilian Le Blouch en -66kg, Guillaume Chaine en -73kg, Nicolas Chilard et Alpha Djalo en -81kg, Axel Clerget en -90kg et Alexandre Iddir et Cyrille Maret (sous réserve d'avis médical) en -100kg.