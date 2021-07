Riner et les Français connaissent leur tableau

Teddy Riner est fixé ! Comme les douze autres Français engagés aux Jeux Olympiques de Tokyo, le double champion olympique a découvert ce jeudi le tableau de son tournoi des +100kg, qui se déroulera le 31 juillet. Non tête de série car il est seulement 16eme mondial en raison de sa préparation olympique en dent de scie où il a manqué (volontairement ou non) de nombreuses compétitions, Riner débutera contre l’Autrichien Stephan Hegyi, 19eme mondial, qu’il a déjà battu deux fois, en 2017 et 2020.

Riner contre le n°1 mondial en quarts ?

JO DE TOKYO / JUDO

L'entrée en lice des Français

Hommes

-60kg

Luka Mkheidze (FRA)

-66kg

Kilian Le Blouch (FRA)

-73kg

Guillaume Chaine (FRA)

-90kg

Axel Clerget (FRA)

-100kg

Alexandre Iddir (FRA

+100kg

Teddy Riner (FRA)

Femmes

-48kg

Shirine Boukli (FRA)

-52kg

Amandine Buchard (FRA)

57kg

Sarah Leonie Cysique (FRA)

-63kg

Clarisse Agbegnenou (FRA)

-70kg

Margaux Pinot (FRA)

-78kg

Madeleine Malonga (FRA)

-78kg

Romane Dicko (FRA)

En cas de victoire, il défiera le n°13 mondial israélien Or Sasson, qu’il a dominé quatre fois sur quatre, et notamment en demi-finale des Jeux de Rio. Puis il pourrait défier en quart de finale le n°1 mondial russe Tamerlan Bashaev, qu’il n’a affronté, et battu, qu’une fois, en janvier dernier à Doha. Restera à voir ensuite qui sera dans un éventuel dernier carré. Il pourrait s’agir du Géorgien Tushishvili, du Japonais Harasawa ou encore du Tchèque Krpalek. Des adversaires contre qui il n’a jamais perdu.2eme tour :– Francisco Garrigos (ESP)1er tour :– Ismael Alhassane (NIG)1er tour :– Eduardo Barbosa (BRE)2eme tour :– Komronshokh Ustopiriyon (TAD)1er tour :) – Zelym Kotsoeiv (AZE)1er tour :– Stephan Hegyi (AUT)1er tour :- Milica Nikolic (SER)2eme tour :– Tetiana Levytska-Shukvani (GEO) ou Sabiana Anestor (HAI)2eme tour :– Jisu Kim (COR) ou Miryam Roper (PAN)2eme tour :– Farangiz Khojieva (OUZ) ou Sandrine Billiet (CPV)2eme tour :– Elisavet Teltsidou (GRE) ou Xiaoqian Sun (CHN)2eme tour :– Zhenzhao Ma (CHN) ou Bernadette Graf (AUT)2eme tour :– Sandra Jablonskyte (LIT) ou Ivana Maranic (CRO)