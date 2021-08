Riner et Agbegnenou donnent rendez-vous pour Paris 2024

Riner et Agbegnenou en veulent encore ! Leurs performances exceptionnelles comme celles de l'équipe de France de judo ont manifestement donné envie à deux des héros de ces Jeux de Tokyo de voir plus loin. De retour lundi à Paris, où ils ont été accueillis par des milliers de fans dans les jardins du Trocadéro, Teddy Riner (32 ans) comme l'autre chef de file de son sport Clarisse Agbegnenou (28 ans) ont tous deux coupé tout de suite court aux bruits de couloir les envoyant en retraite avant même le rendez-vous de Paris en 2024 en laissant entendre qu'ils seraient de la partie dans trois ans, pour ce qui pourrait cette fois constituer leur ultime sortie sur des JO. Et même probablement son ultime sortie tout court en ce qui concerne Riner, qui aura 32 ans lorsque débuteront les Jeux 2024. Pour le moment, ni le médaillé de bronze en individuel dans la catégorie des plus de 100 kg et champion olympique par équipes ni la double médaillée d'or et porte-drapeau exemplaire de la délégation française n'envisagent de raccrocher. Leurs discours à peine sortis de l'avion les ramenant de Tokyo a même été très clair ce lundi.

Riner : "Je compte bien en profiter !"

De retour à Paris, Teddy Riner et ses coéquipiers ont reçu un accueil incroyable de la part du public français ! 🍾🔥@ffjudo_inside @teddyriner @Tokyo2020fr @PARIS2024go pic.twitter.com/MrkhrlcuvP

— Sport en France (@sport_en_france) August 2, 2021

"J'espère qu'on va continuer comme ça longtemps", a hurlé Agbegnenou pour le plus grand plaisir des supporters présents et plus déchaînés encore en entendant la quintuple championne du monde annoncer qu'elle visera de nouveau le titre.Mais que dire de la ferveur des spectateurs présents lundi au Trocadéro lorsque"Je n'arrête pas encore !", a juré le chouchou des Français, ses quatrième et cinquième médailles olympiques autour du cou (trois d'or et deux de bronze désormais). Avant de peut-être en ajouter d'autres encore dans trois ans. Car, oui, Riner devrait bien être de la fête. "On s'est trop battu pour aller chercher cette candidature. On a l'organisation des Jeux 2024 et je compte bien en profiter, les vivre pleinement et faire tout mon possible pour être présent." Il ne pouvait pas procurer davantage de joie à ses fans.