Mondiaux-Malonga: "J’ai tellement travaillé depuis des années"

Fraîchement sacrée championne du monde pour la première fois de sa carrière dans la catégorie des moins de 78 kg ce vendredi dans le mythique Nippon Budokan de Tokyo, Madeleine Malonga pouvait savourer. La Française a battu en finale la tenante du titre japonaise Shori Hamada, récompense selon elle d’un travail de longue haleine.

"Franchement je suis vraiment très contente. J’ai tellement travaillé depuis des années. Maintenant me dire que j’y suis arrivée… Je vais pleurer pendant 15 jours mais je suis fier de moi", s'est-elle réjouie. Avant d’évoquer tout son parcours avant d’arriver à ce sommet: "Je suis rentré à l‘INSEP en 2010. Il y a eu des hauts et des bas, des blessures. Je n’ai jamais lâché, je me suis entraînée très fort, et ça paye enfin. Je pense à ma famille. Je suis trop contente qu’ils soient là".

La native de Soisy-sous-Montmorency, licenciée à l’Etoile Sportive du Blanc-Mesnil depuis 2016, a aussi évoqué l’avenir, et notamment les Jeux Olympiques dans la mégapole japonaise l’an prochain, où une seule Tricolore combattra par catégorie: "Gagner au Japon, ça me tenait à cœur. J’espère que ce sera la même chose l’année prochaine. La concurrence va être rude, ça nous tire vers le haut. La meilleure partira".