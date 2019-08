Mondiaux: La sélection française connue

La Fédération française de judo a révélé ce lundi les 17 combattants français qui disputeront les médailles lors des championnats du monde à Tokyo du 25 août au 1er septembre prochain. Une seule incertitude perdurait concernant la représentante tricolore dans la catégorie des plus de 78 kg. C’est finalement Anne-Fatoumata M'Bairo qui a obtenu le précieux sésame.

Il n’y aura pas de judoka français dans la catégorie des plus de 100 kg chez les hommes en raison de l’absence de Teddy Riner. Le décuple champion du monde, de retour sur les tatamis il y a à peine un mois après une longue pause de plus d’un an et demi, préfère ne rien brusquer et viser un troisième titre olympique consécutif dans la capitale nippone en 2020.

La sélection tricolore:

Messieurs: -60 kg: Luka Mkheidze, Walide Khyar ; -66 kg: Kilian Le Blouch ; -73 kg: Guillaume Chaine ; -81 kg: Alpha Djalo ; -90 kg: Axel Clerget ; -100 kg: Cyrille Maret, Alexandre Iddir.

Dames: -48 kg: Mélanie Clément ; -52 kg: Amandine Buchard ; -57 kg: Sarah-Léonie Cysique, Hélène Receveaux ; -63 kg: Clarisse Agbegnenou ; -70 kg: Margaux Pinot, Marie-Eve Gahié ; -78 kg: Madeleine Malonga ; +78 kg: Anne-Fatoumata M'Bairo.