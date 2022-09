Mondiaux : Forfait confirmé pour Ngayap-Hambou

❌ Blessé, Maxime-Gaël Ngayap Hambou (-90kg) est contraint de déclarer forfait pour les championnats du monde.

Il est remplacé par Alexis Mathieu, nouvel athlète du PSG Judo.





Alexis Mathieu, de réserviste à titulaire

La Fédération Française de judo a confirmé la mauvaise nouvelle. A l’occasion d’un stage de préparation organisé cet été à Soustons, Maxime-Gaël Ngayap-Hambou s’est blessé à la cheville droite. Malgré les semaines qui ont passé, le judoka de 21 ans ne s’est pas remis à temps pour honorer sa sélection en équipe de France pour les prochains championnats du monde, organisés du 6 au 13 octobre à Tachkent, lors desquels il devait être aligné dans la catégorie des moins de 90kg, pour laquelle il était le seul Tricolore sélectionné. « On attendait les résultats des examens médicaux... Maxime-Gaël fait partie de ces jeunes dynamiques et plein d’envie, a confié Larbi Benboudaoud, directeur de la haute performance de la fédération, dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Malheureusement, la blessure fait partie de la vie d'un athlète. »Une absence de Maxime-Gaël Ngayap-Hambou qui fait les affaires d’Alexis Mathieu. Recruté cet été par le PSG Judo, en faveur duquel il s’est engagé pour les deux prochains saisons en provenance du club de Sucy-en-Brie, le judoka de 22 ans quitte son statut de réserviste pour le costume de titulaire dans la catégorie des moins de 90kg. Le médaillé d’argent par équipes avec les Bleus lors des derniers championnats du monde organisés à Budapest, qui avaient vu le Japon dominer les Bleus quelques semaines avant une éclatante revanche aux Jeux Olympiques, est ainsi sélectionné en individuel pour la première fois. De plus, l’absence de Maxime-Gaël Ngayap-Hambou ouvre une place dans le collectif tricolore. Toutefois, Larbi Benboudaoud a confié avoir « encore le temps pour ajouter un athlète pour le par équipes ». Il faudra donc attendre pour connaître le dernier sélectionné qui fera le voyage en Ouzbékistan.