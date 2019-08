Mondiaux: Clément rate le bronze et termine 5e

Il n'y aura pas de médaille pour les Tricolores ce dimanche 25 août, à l'occasion de la première journée des Mondiaux de judo 2019. Alors que Walide Khyaret et Luka Mkheidze, engagés en -60 kg chez les messieurs, n'ont pas atteint les quarts de finale et n'ont donc pas été classés, les meilleures chances revenaient à Mélanie Clément (-48 kg) à Tokyo. Mais la Française, défaite par Funa Tonaki en quarts de finale puis victorieuse de Paula Pareto en repêchage, a perdu son dernier duel avec Urantsetseg Munkhbat (ippon) et a donc échoué à la cinquième place, aux portes du bronze.