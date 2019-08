Mondiaux (+100kg): Krpalek titré face à Harasawa

Lukas Krpalek, champion olympique et champion du monde en -100kg, a réalisé une énorme performance en s'attribuant le titre de champion du monde en +100kg ce samedi à Tokyo. En finale, le Tchèque, numéro 2 mondial de la catégorie, s'est imposé face au Japonais Hisayoshi Harasawa (ippon). Une victoire en golden score qui aura été particulièrement longue à se dessiner (7'50 de combat) mais finalement logique tant Krpalek aura été le plus actif. C'est un exploit majeur à seulement un an des Jeux Olympiques. Avec sans doute un autre adversaire à ajouter à la longue liste des judokas présents ce jour: un certain Teddy Riner.