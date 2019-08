M’Bairo: "Je n’ai aucune excuse"

Anne Fatoumata M’Bairo attendait évidemment énormément des championnats du monde. La Tricolore s’est fait surprendre par la Serbe Zabic qui l’a contrée dès la première action de ce deuxième tour des +78kg.

"Ça ne s’est pas du tout passé comme prévu. C’est le judo, je ne sais pas… Je suis désolée. J’ai l’impression de rêver. Je suis un peu perdue", a-t-elle lancé en zone mixte relayée par L’Equipe TV.

Effondrée, en larmes, elle n’arrivait pas à comprendre cette défaite initiale: "J’avais envie, j’étais bien préparée, je n’ai aucune excuse, la préparation a été dure mais comme chaque fois. Tout a été fait comme il fallait et là, une fois de plus ça ne passe pas. C’est très dur. J’essaye de me remobiliser et de penser aux équipes, me dire qu’il ne faut pas m’abattre sur mon sort mais c’est vraiment dur."