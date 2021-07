Judo : Riner ne rate pas ses débuts

🥋💪😍 La quête d'un troisième olympique de suite débute parfaitement pour Teddy Riner !



Victorieux de l'Autrichien Stephan Hegyi d'un ippon, il rejoint l'Israélien Or Sasson en huitièmes de finale #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



Jusqu'ici, tout va bien ! Teddy Riner, qui tente ce vendredi de remporter un troisième titre olympique d'affilée, ce qui n'a jamais été réussi dans l'histoire du judo, n'a pas raté son entrée en lice sur les tatamis du Nippon Budokan. Le judoka de 32 ans, non tête de série car "seulement" 16eme mondial en raison de blessures et d'un gros manque de combats en compétition, devra remporter cinq combats et non pas quatre comme à Londres ou à Rio s'il veut aller au bout de ce tournoi des +100kg. Et il s'est imposé pour commencer contre l'Autrichien Stephan Hegyi, n°19 mondial, contre qui il avait remporté ses deux précédents combats.Prochain adversaire : l'Israélien Or Sasson, n°13 mondial, qu'il a déjà battu quatre fois sur quatre, mais qu'il n'a plus affronté depuis la demi-finale des JO de Rio.