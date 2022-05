Judo : Riner de retour en mai

Après les deux médailles de bronze décrochées en novembre dernier à Perpignan, le club Rouge & Bleu compte bien de nouveau marquer de son empreinte l’édition 2022 des championnats de France D1 par équipes, organisée le 28 mai prochain à Villebon 🔴🔵 #ICICESTPARIS #allezparis

Star planétaire, les moindres faits et gestes de Teddy Riner sont épiés et commentés. Lorsqu'un monument du sport tricolore comme lui retrouve le chemin de la compétition, cela crée naturellement un évènement. Attendu pour juillet,à l'occasion des Championnats de France de judo par équipes à Villebon-sur-Yvette (Essonne). Ce n'est pas le judoka qui l'a annoncé mais il figure dans la liste des 25 pensionnaires du PSG Judo participant à cette compétition dévoilée ce jeudi. En compagnie de Khamzat Saparbaev, il combattra dans la catégorie des +90kg.Championnes d'Europe la semaine passée,, vice-championne d'Europe à Sofia (-52kg). Tout ce beau monde prendra la direction des Championnats nationaux après avoir pris part à un stage de trois jours préparé par le trio d’entraîneurs Nicolas Mossion, Julien Boussuge et Florent Urani. Pour rappel, le club de la capitale s'était emparé de deux médailles de bronze lors de l'étape précédente à Perpignan en novembre dernier.Sur un plan personnel,avant de se rendre en Ouzbekistan en octobre pour les Championnats du monde. Pour peaufiner sa préparation à ces échéances, le Tricolore avait innové en effectuant des stages en Mongolie et au Brésil. Et au pays de la capoeira, le décuple champion du monde avait collaboré avec des spécialiste du jiu-jitsu afin d'améliorer ses techniques de combat au sol après sa médaille de bronze en individuel et son sacre en équipes aux Jeux d'été de Tokyo 2020 (reportés à l'été 2021 en raison de la pandémie de coronavirus).