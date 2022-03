Judo : Retour en juillet prochain pour Riner

Teddy Riner donne déjà rendez-vous. Médaillé de bronze en +100kg puis en or par équipes lors des Jeux de Tokyo l’été dernier, le natif de Point-à-Pitre n’a pas repris la compétition depuis. Toutefois, le décuple champion du monde a démarré sa préparation ce vendredi avec un stage dans les installations du Comité Olympique Brésilien aux côtés de Rafael Silva, qu’il a battu dans la capitale japonaise lors d’un combat de repêchage, mais également de João Cesarino, annoncé comme une étoile montante du judo au Brésil. « Aujourd'hui, j'ai changé mon fusil d'épaule, je m'entraîne beaucoup plus à l'étranger, parce que je vais chercher la concurrence, l’opposition, a déclaré Teddy Riner dans un entretien accordé à l’AFP. C'est le point de départ et on n'a pas choisi la plus petite école, on a choisi les Brésiliens. »

Riner ne ferme pas la porte aux Mondiaux

Assurant qu’il n’est « pas déçu » de son choix et ajoutant que « c'est une très bonne initiative de venir ici », Teddy Riner affirme avoir « eu en face des combattants costauds ». Une phase de préparation dont l’objectif est fixé pour le mois de juillet prochain. En effet, l’ancien double champion olympique a confirmé qu’il reprendra la compétition dès le mois de juillet prochain à l’occasion du Grand Chelem organisé à Budapest. Un tournoi qui ne devrait être qu’une première étape. « Ensuite, il y aura d'autres compétitions, mais ce sera vraiment en fonction de comment je reviens sur ce premier tournoi, a ajouté Teddy Riner. On se laisse le temps. J'aimerais bien aller aux Mondiaux en octobre, mais on verra. » Sacré champion du monde à dix reprises, le sociétaire du PSG Judo n’a plus pris part aux Mondiaux depuis son dernier sacré en 2017, face au Brésilien David Moura sur le tatami de Budapest.