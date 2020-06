Judo : Reprise de la saison en septembre ?

A l’image de nombreux autres sports, le judo commence aussi à entrevoir le bout du tunnel. En tout cas, le mot « reprise » est évoqué, alors que le circuit est interrompu depuis début mars en raison de la pandémie de coronavirus. Ce mardi, la Fédération internationale a publié un communiqué dans lequel elle dit travailler à une reprise pour le mois de septembre. « Nous suivons de près la situation sanitaire et diverses directives gouvernementales dans le monde, tandis que les pays luttent contre la propagation de Covid-19. Nous sommes heureux de voir que certains pays sont sur le point de rouvrir leurs frontières, et nous espérons que cela sera bientôt appliqué aux continents et enfin au niveau mondial. Actuellement, la Fédération internationale de judo est en discussion avec les comités d'organisation pour reprogrammer les épreuves du World Judo Tour. Nous prévoyons de planifier des événements suspendus, dans la mesure du possible, en fonction de l'accessibilité géographique, de l'égalité, en promouvant des chances de participation équitables pour tous ceux qui participent à la qualification pour les Jeux Olympiques. Notre objectif est de redémarrer le World Judo Tour dès qu'il sera sûr et équitable de le faire. Le plan actuel de l'IJF est de faire reprendre le circuit à partir de septembre, mais les facteurs Covid-19 sont hors de notre contrôle. Nous espérons que d'ici là, la crise sanitaire n'affectera plus les conditions de voyage et de travail », écrit le président de l’IJF Marius Vizer.



Dimanche, le président de la Fédération française et secrétaire général de l’IJF Jean-Luc Rougé avait lui aussi évoqué, sur Europe 1, la possibilité du 1er septembre comme date de reprise de la saison. Il a également révélé que les championnats du monde se dérouleraient sans doute tous les ans, même en année olympique, à partir de 2021.