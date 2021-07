🇫🇷 La Française Shirine Boukli est éliminée dès son entrée en lice.

🥋 La promesse du judo français coupable de trois pénalités quitte les Jeux Olympiques. #Tokyo2020 pic.twitter.com/ygsAojEU7h



— France tv sport (@francetvsport) July 24, 2021

Mkheidze prend sa revanche puis rallie le dernier carré !



🇫🇷🥋 Luka Mkheidze continue l'aventure. Le Français domine son adversaire ukrainien Artem Lesiuk grâce à un très bel ippon.



La médaille se rapproche pour le judo français #Tokyo2020



Suivez les JO en direct ► https://t.co/wuA7t8ktsS pic.twitter.com/pupuvk5tP1

— France tv sport (@francetvsport) July 24, 2021

Désillusion pour Shirine Boukli ! La championne d'Europe 2020 des -48kg avait une belle carte à jouer pour son premier tournoi olympique, à 22 ans, mais elle passée complètement à côté de son combat contre la Serbe Milica Nikolic, pourtant moins bien classée qu'elle dans la hiérarchie mondiale (10eme contre 17eme) et qu'elle avait déjà battue deux fois sur deux.(la première pour non-combativité, la deuxième pour prise « pistolet » c’est-à-dire la saison du bout de manche, et la troisième pour avoir tenu le pantalon de son adversaire), ce qui ne lui était jamais arrivé durant sa carrière professionnelle, et elle a donc été disqualifiée. Shirine Boukli n'ira donc pas plus loin dans ce tournoi olympique, et devra patienter trois ans avant Paris 2024, mais dans ce sport à un seul représentant par pays et par catégorie de poids, tout peut aller très vite.En revanche, le tournoi a bien débuté pour Luka Mkheidze chez les -60kg, qui avait droit à un remake de la dernière finale des championnats d'Europe au deuxième tour après avoir été exempté du premier.Il affrontait en quarts de finale l'Ukrainien Artem Lesiuk, 25eme mondial, qu'il avait déjà battu deux fois sur trois. Et cela a été une formalité pour le natif de Tbilissi en Géorgie, qui a réussi à mettre ippon son adversaire après seulement 1'50 de combat alors qu'il avait déjà réussi un waza-ari auparavant. Alors que la délégation masculine française n'espérait pas grand-chose de ces JO, à part Teddy Riner bien sûr, au vu des résultats des dernières compétitions, voilà donc le premier tricolore en lice dans le dernier carré ! Il disputera sa demi-finale face au Taïwanais Yung Wei Yang, classé juste devant Mkheidze au classement mondial, contre qui il avait perdu en seizièmes de finale des Mondiaux 2019 lors de leur unique confrontation.