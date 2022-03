Judo : Maret arrête sa carrière

Maret rêvait en vain de disputer les Jeux de Tokyo

"Un peu compliqué certes, mais j'ai envie d'annoncer officiellement que j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de sportif de haut niveau. Comme toutes les bonnes choses, elles ont une fin, et c'est aujourd'hui. Je décide d'arrêter toutes les compétitions internationales." L'un des plus beaux palmarès du judo français (parmi les Tricolores encore en activité) tire sa révérence.Une trajectoire qui a notamment permis au coéquipier de Teddy Riner en équipe de France de décrocher une médaille de bronze lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016. Maret a également brillé lors du Paris Grand Slam, qu'il a remporté à trois reprises. C'est d'ailleurs sur le tatami de l'Accor Arena en février dernier que celui qui a également été licencié dans les clubs de Levallois et du Blanc-Mesnil s'était offert un dernier bain de foule conjuguée à une dernière grande émotion. Devenu promoteur immobilier chez Harvey Family en septembre dernier, le médaillé de bronze de Rio en -100kg, savait déjà au fond de lui qu'il ne repartirait pas pour une saison de plus, que les Jeux de Paris 2024 se profilent à grands pas ou non.En revanche,Quatre fois troisième aux Championnats d'Europe, trois fois deuxième et une fois troisième par équipes aux Championnats du monde, le judoka qui défendait encore les couleurs de Sainte-Geneviève, son dernier club, en décembre dernier lors de l'Europa Cup (médaille d'argent à l'arrivée),"Mais je suis le seul fautif", nuance dans L'Equipe Maret, qui garde notamment en travers de la gorge ces deux finales européennes perdues en 2017 et 2018. "Je mène et je commets une erreur à chaque fois", regrette le Bourguignon. Deux échecs qui lui font dire qu'il "(a) sans doute un palmarès en adéquation avec ce que j’étais capable de faire." Un sacré palmarès néanmoins.