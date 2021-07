Judo : Malonga en demi-finale

Madeleine Malonga fait son bonhomme de chemin à Tokyo. Les espoirs français reposent sur elle ce jeudi après l'élimination précoce d'Alexandre Iddir dans le tableau masculin des -100kg face à l'Azerbaïdjanais Zelym Kotsoiev. La judokate originaire de Chambly a connu une entrée en matière plutôt sereine avec une victoire par ippon face à l'Autrichienne Bernadette Graf en huitième de finale. Ensuite en quarts, la victoire a été plus compliquée à valider.



Opposée à la Cubaine Kaliema Antomarchi, elle a cru gagner sur ippon lorsque l'arbitre a fait appel à la vidéo. Un waza ari a finalement été attribué à la Française. Alors qu'elle se dirigeait vers un succès, elle s'est faite surprendre et amener au sol pour subir à son tour un waza ari. Malgré une dernière attaque dangereuse, le score n'a plus bougé et les deux femmes ont dû se départager en prolongation.



Plus en forme physiquement, la Tricolore a placé une attaque qui a fait mouche pour s'imposer dans ce golden score. Elle a rejoint la Sud-Coréenne Hyunji Yoon en demi-finale. Le combat est censé débuter aux alentours de 10h15 (heure française).